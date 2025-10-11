00:00 11.10.2025
Мирний мешканець постраждав внаслідок ворожої масованої атаки на Чугуїв
Одна людина постраждала внаслідок масованої ворожої атаки на Чугуїв (Харківська обл.), повідомила міська голова Галина Мінаєва.
"Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці, - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.
Вона повідомила також, що рятувальники локалізують пожежу, що спалахнула внаслідок влучання.
"Електропостчання там, де воно відсутнє зараз, буде відновлено після ліквідації пожежі", - зазначила Мінаєва.
Джерело: t.me/GalinaMinaeva/5208