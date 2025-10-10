Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України.

"Була розмова у мене сьогодні з президентом Фінляндії Стубом. Ми обговорили, які наші кроки тепер, які контакти можуть допомогти захистити життя та втихомирити цього терориста в Москві", - сказав він у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Стубб, як зазначає Зеленський, напередодні зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський обговорив з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард фінансові можливості для підтримки України, зокрема, енергетики.

Крім того, глава держави обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, "сильну британську підтримку в цих непростих обставинах".

"Ми говорили про можливу участь Британії в програмі PURL. Це сильна програма, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Це дуже важливо. Те, що захищає. Зокрема, це ракети для (систем – ІФ-У) Patriot", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що поінформував канцлер Німеччини Фрідріха Мерца про наслідок російського удару. "Я дуже вдячний йому, вдячний Німеччині за системи ППО, які вже працюють для захисту України. Ми обговорили з паном канцлером російські наміри, нашу спільну можливість захищатися і захиститися. Вдячний за підтримку усім партнерам, які дійсно допомагають діями, а не просто допомагають словами", - каже президент.