Інтерфакс-Україна
Події
21:42 10.10.2025

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

1 хв читати
Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України.

"Була розмова у мене сьогодні з президентом Фінляндії Стубом. Ми обговорили, які наші кроки тепер, які контакти можуть допомогти захистити життя та втихомирити цього терориста в Москві", - сказав він у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Стубб, як зазначає Зеленський, напередодні зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський обговорив з президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард фінансові можливості для підтримки України, зокрема, енергетики.

Крім того, глава держави обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, "сильну британську підтримку в цих непростих обставинах".

"Ми говорили про можливу участь Британії в програмі PURL. Це сильна програма, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Це дуже важливо. Те, що захищає. Зокрема, це ракети для (систем – ІФ-У) Patriot", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив, що поінформував канцлер Німеччини Фрідріха Мерца про наслідок російського удару. "Я дуже вдячний йому, вдячний Німеччині за системи ППО, які вже працюють для захисту України. Ми обговорили з паном канцлером російські наміри, нашу спільну можливість захищатися і захиститися. Вдячний за підтримку усім партнерам, які дійсно допомагають діями, а не просто допомагають словами", - каже президент.

Теги: #лідери #підтримка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 10.10.2025
Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

21:28 10.10.2025
Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

20:38 10.10.2025
Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

20:17 10.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

20:15 10.10.2025
ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

20:11 10.10.2025
Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

20:09 10.10.2025
Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

20:05 10.10.2025
Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

17:05 10.10.2025
Зеленський отримав 4,2 млн грн доходу від погашення внутрішніх облігацій і купив на них нові - декларація

Зеленський отримав 4,2 млн грн доходу від погашення внутрішніх облігацій і купив на них нові - декларація

14:36 10.10.2025
Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

ВАЖЛИВЕ

Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

ОСТАННЄ

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

З прифронтових регіонів евакуювали 2,7 тис. осіб за тиждень – Мінрозвитку

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

Ідентифіковано трьох бойовиків "ЛНР", які під час окупації Куп'янського району Харківської області грабували підприємства

Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА