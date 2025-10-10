Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Володимир Путін користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Путін очевидно користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав світу, всі ключові лідери, зосередили увагу на тому, що відбувається саме там… Це новий рекорд російської підлості – саме в такий момент посилювати терористичний удар. Бити саме по життю наших людей", - сказав він у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

За словами президента, це (увага лідерів – ІФ-У) дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв в тому регіоні (на Близькому Сході – ІФ-У).

Глава держави зазначив, що тільки у ніч на п'ятницю ворог застосував майже 500 дронів кількома хвилями, з яких близько 200 – шахеди і 32 ракет, значна частина яких – балістика.

"Відповідь на це може бути тільки одна. І це більше сили, більше того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру. Більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять. Має бути посилення санкцій", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що говорив про це з партнерами. "Має бути повне використання російських активів, щоб посилити передусім наш захист, посилити нас, наше відновлення", - сказав він.