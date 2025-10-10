Інтерфакс-Україна
Події
21:33 10.10.2025

Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

1 хв читати
Путін користується моментом, коли світ майже всю увагу приділяє встановленню миру на Близькому Сході - Зеленський

Володимир Путін користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Путін очевидно користується моментом, коли світ зараз майже всю увагу приділяє можливості встановити мир на Близькому Сході. Більшість держав світу, всі ключові лідери, зосередили увагу на тому, що відбувається саме там… Це новий рекорд російської підлості – саме в такий момент посилювати терористичний удар. Бити саме по життю наших людей", - сказав він у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

За словами президента, це (увага лідерів – ІФ-У) дійсно хороший шанс досягти справжнього миру після стількох жертв в тому регіоні (на Близькому Сході – ІФ-У).

Глава держави зазначив, що тільки у ніч на п'ятницю ворог застосував майже 500 дронів кількома хвилями, з яких близько 200 – шахеди і 32 ракет, значна частина яких – балістика.

"Відповідь на це може бути тільки одна. І це більше сили, більше того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру. Більше тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все, що роблять. Має бути посилення санкцій", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що говорив про це з партнерами. "Має бути повне використання російських активів, щоб посилити передусім наш захист, посилити нас, наше відновлення", - сказав він.

 

Теги: #путін #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 10.10.2025
Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

21:28 10.10.2025
Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

20:38 10.10.2025
Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

20:17 10.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

20:15 10.10.2025
ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

20:11 10.10.2025
Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

20:09 10.10.2025
Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

20:05 10.10.2025
Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

18:52 10.10.2025
В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

18:51 10.10.2025
Трамп подякував Путіну за критику рішення нобелівського комітету та оцінку мирних зусиль президента США

Трамп подякував Путіну за критику рішення нобелівського комітету та оцінку мирних зусиль президента США

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

Енергетики відновили е/е для більше ніж 725 тис. сімей - Зеленський

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

ОСТАННЄ

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Поліція охороняє знеструмлені вулиці Києва після ворожої атаки

З прифронтових регіонів евакуювали 2,7 тис. осіб за тиждень – Мінрозвитку

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

Ідентифіковано трьох бойовиків "ЛНР", які під час окупації Куп'янського району Харківської області грабували підприємства

Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА