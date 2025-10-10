ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

Росіяни намагалися вести наступальні дії на Добропільському напрямку щоб розблокувати своїх військових, ворог відступив, його техніка знищена, у Володимирівці йде зачистка, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була доповідь головкома Сирського про Добропілля – це важливо, ви знаєте операцію, кільце відповідне. Сьогодні наступальні дії були – Володимирівка, Шахівка, Софіївка. Вони хотіли розблокувати своїх військових", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

