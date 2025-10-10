Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Україні необхідно захищати протиповітряною обороною 203 ключових об’єктів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я сьогодні дивлюся на ставці 203 ключових об'єктів України, які потрібно нам захищати ППО. Тобто, я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За словами президента, це об’єкти енергетичної та газової системи, а також водопостачання тощо.

"Серйозний виклик, але я впевнений, що ми правильно робимо, але точно хочеться робити це не на одинці, щоб партнери нас підтримували більше діями, менше словами", - наголосив він.