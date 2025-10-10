Трамп пригрозив підвищенням мит на товари з КНР, назвавши дії Пекіна ворожими

Фото: https://www.president.gov.ua/

Американський президент Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що розглядає можливість суттєвого підвищення мит на китайські товари, що ввозяться до США.

"Один із заходів, який ми зараз розглядаємо, - це значне підвищення мит на китайські товари, що надходять до США. Є багато інших контрзаходів, які також серйозно обговорюються", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що Пекін "стає дуже ворожим".

"Вони надсилають листи різним країнам світу про те, що хочуть ввести експортний контроль щодо кожного елемента продукції, пов'язаної з рідкісноземельними елементами, і практично всього, що вони можуть придумати, навіть якщо це не виробляється в Китаї", - додав глава Білого дому.

Американський лідер також підкреслив, що на даний момент не бачить сенсу в зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Я повинен був зустрітися з головою Сі Цзіньпіном через два тижні на АТЕС в Південній Кореї, але тепер, здається, немає причин це робити", - написав Трамп.