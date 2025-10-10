Приблизно 380 тис. абонентів у Києві залишаються без світла - Міненерго

У Києві станом на 16:30 вдалося заживити 423 тис. споживачів, знеструмлених після масованого удару РФ по енергосистемі в пʼятницю, ще приблизно 380 тис. абонентів залишаються без електропостачання, повідомило Міністерство енергетики

Згідно з його повідомленням в Телеграм, також вдалося ще частково зменшити обсяг аварійних відключень в Харківській області (про їхнє часткове зменшення повідомлялося дві години тому - ЕР). Водночас вимушені аварійні відключення тривають у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській областях.

Як повідомлялося, енергетики повністю заживили Черкащину після удару РФ в пʼятницю, на Чернігівщині тривають погодинні обмеження внаслідок попередніх атак.