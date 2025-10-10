Інтерфакс-Україна
Події
15:48 10.10.2025

У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, один надзвичайник постраждав

1 хв читати

У Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського удару рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У результаті постраждав один співробітник ДСНС: він отримав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухову травму, а також забої хребта і колінного суглоба", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, в результаті удару пошкоджена пожежно-рятувальна техніка.

Теги: #запоріжжя #дснс

