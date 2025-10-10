УЧХ допомагав постраждалим після повітряних атак росіян

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав постраждалим через масовану комбіновану ракетно-дронову атаку російської армії у Запоріжжі та Києві.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області надавали першу допомогу і першу психологічну допомогу постраждалим", - повідомив УЧХ у п'ятницю у Фейсбуці.

Волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста працювали на місці влучань уламків БпЛА у Києві. Вони здійснили поквартирний обхід пошкодженого будинку для виявлення постраждалих та надали першу допомогу одному пораненому.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу Запоріжжя загинув 7-річний хлопчик, ще 5 людей постраждали.

В Києві травмовано 12 людей, 8 із них перебувають у лікарнях. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.