Інтерфакс-Україна
Події
11:55 10.10.2025

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

3 хв читати
Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Серед українців переважає прихильне ставлення до ідеї створення Уряду національної єдності на основі широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті і поза ним. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Так, 49% респондентів відповіли, що вони позитивно ставляться до такої ідеї. Натомість лише 8% мають негативне ставлення. Решта респондентів мають або нейтральне (39%), або невизначене (4%) ставлення", - вказується у звіті за результатами опитування.

Відзначається, що у всіх регіонах України населення доволі прихильно ставиться до ідеї Уряду національної єдності. При цьому найбільшою підтримкою ідея користується на Заході України.

І серед тих, хто довіряє президенту України Володимиру Зеленському, і серед тих, хто йому не довіряє, ставлення до ідеї Уряду національної єдності досить прихильне.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що в ході опитування ставилося питання про об’єднання сил у парламенті і поза ним, і, вочевидь, частина респондентів розраховує, що і сили поза парламентом змогли би взяти належну участь у такому Уряді.

"Так, в Україні найбільшою довірою користуються Сили оборони та волонтери, тому багато хто хотів би, щоб представники військових і волонтерських кіл були би представлені на керівних посадах. Крім цього, треба враховувати ставлення українців до партій і політиків як потенційних учасників такого широкого об’єднання. Як ми бачили, у випадку жодної фракції в парламенті більшість не вважає її діяльність корисною, але при цьому 59% (тобто більшість населення) прихильно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції[2]. Із додаванням авторитетних сил поза парламентом цей показник був би ще вищим. Дуже можливо, що у разі налагодження конструктивної (зокрема, без взаємних образ і ворожої риторики) та ефективної співпраці, українці могли би толерантно сприйняти, що таке широке об’єднання включає і їх політичних опонентів. Тобто все-таки пріоритетом є ефективність співпраці", - пояснив він.

Інше практичне питання, наголосив Грушецький, це лідерство, тобто хто міг би бути прем’єром. Як показало опитування КМІС у травні 2025 року, мало які політики мають достатньо високий рівень довіри, щоб претендувати на роль об’єднавчого лідера (якщо ми говоримо про потребу саме "національної єдності").

"Тому знову-таки ідея Уряду національної єдності викликає прихильні почуття у багатьох українців, але при цьому ми бачимо, що є низка практичних моментів, які мають бути вирішені для здобуття більш активної підтримки серед громадськості", - резюмував він.

Опитування проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1029 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 10.10.2025
В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

10:35 08.10.2025
Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

11:47 06.10.2025
КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

18:44 03.10.2025
Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

15:51 03.10.2025
Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

10:45 01.10.2025
КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

15:26 25.09.2025
Соцопитування "Рейтингу": У довірі до державних інституцій лідирує Нацгвардія, серед міжнародних партнерів – ЄС

Соцопитування "Рейтингу": У довірі до державних інституцій лідирує Нацгвардія, серед міжнародних партнерів – ЄС

15:21 22.09.2025
Більше третини роботодавців фіксують звільнення чоловіків 18-22 років після дозволу на виїзд - опитування

Більше третини роботодавців фіксують звільнення чоловіків 18-22 років після дозволу на виїзд - опитування

13:49 22.09.2025
Кожен дев'ятий українець хоче виїхати за кордон на постійно, серед молоді майже кожен п'ятий – опитування Rating

Кожен дев'ятий українець хоче виїхати за кордон на постійно, серед молоді майже кожен п'ятий – опитування Rating

13:19 22.09.2025
Понад 80% українців донатили на ЗСУ цьогоріч - опитування Rating

Понад 80% українців донатили на ЗСУ цьогоріч - опитування Rating

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

ОСТАННЄ

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

Свириденко: якщо ми хочемо, щоб в держсекторі були фахівці високого рівня, вони мають отримувати гідну зарплату

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА