Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Серед українців переважає прихильне ставлення до ідеї створення Уряду національної єдності на основі широкого об’єднання всіх патріотичних сил у парламенті і поза ним. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Так, 49% респондентів відповіли, що вони позитивно ставляться до такої ідеї. Натомість лише 8% мають негативне ставлення. Решта респондентів мають або нейтральне (39%), або невизначене (4%) ставлення", - вказується у звіті за результатами опитування.

Відзначається, що у всіх регіонах України населення доволі прихильно ставиться до ідеї Уряду національної єдності. При цьому найбільшою підтримкою ідея користується на Заході України.

І серед тих, хто довіряє президенту України Володимиру Зеленському, і серед тих, хто йому не довіряє, ставлення до ідеї Уряду національної єдності досить прихильне.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що в ході опитування ставилося питання про об’єднання сил у парламенті і поза ним, і, вочевидь, частина респондентів розраховує, що і сили поза парламентом змогли би взяти належну участь у такому Уряді.

"Так, в Україні найбільшою довірою користуються Сили оборони та волонтери, тому багато хто хотів би, щоб представники військових і волонтерських кіл були би представлені на керівних посадах. Крім цього, треба враховувати ставлення українців до партій і політиків як потенційних учасників такого широкого об’єднання. Як ми бачили, у випадку жодної фракції в парламенті більшість не вважає її діяльність корисною, але при цьому 59% (тобто більшість населення) прихильно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції[2]. Із додаванням авторитетних сил поза парламентом цей показник був би ще вищим. Дуже можливо, що у разі налагодження конструктивної (зокрема, без взаємних образ і ворожої риторики) та ефективної співпраці, українці могли би толерантно сприйняти, що таке широке об’єднання включає і їх політичних опонентів. Тобто все-таки пріоритетом є ефективність співпраці", - пояснив він.

Інше практичне питання, наголосив Грушецький, це лідерство, тобто хто міг би бути прем’єром. Як показало опитування КМІС у травні 2025 року, мало які політики мають достатньо високий рівень довіри, щоб претендувати на роль об’єднавчого лідера (якщо ми говоримо про потребу саме "національної єдності").

"Тому знову-таки ідея Уряду національної єдності викликає прихильні почуття у багатьох українців, але при цьому ми бачимо, що є низка практичних моментів, які мають бути вирішені для здобуття більш активної підтримки серед громадськості", - резюмував він.

Опитування проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1029 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.