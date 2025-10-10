"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

"Зелена" гілка метро (М3) відновила рух на дистанції від станцій "Сирець" до станції "Харківська" зі нормальним міжпіковим інтервалом, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен" у п'ятницю вранці.

"Зміни в роботі "зеленої" лінії: рух поїздів – від станції "Сирець" до станції "Харківська". Час очікування поїзда – 5 хвилин. Рух поїздів на "червоній" та "синій" лінії здійснюється у звичайному режимі, час очікування поїзда відповідно до міжпікового графіка – 5 хвилин", - йдеться у повідомленні метрополітену у Телеграмі.

Раніше повідомлялось що через нічну атаку окупаційної армії РФ та знеструмлення частини міста "зелена" гілка метро (М3) працює від станцій "Сирець" до станції "Осокорки", також був збільшений піковий інтервал руху поїздів, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".