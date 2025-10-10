Інтерфакс-Україна
Події
11:41 10.10.2025

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

1 хв читати

"Зелена" гілка метро (М3) відновила рух на дистанції від станцій "Сирець" до станції "Харківська" зі нормальним міжпіковим інтервалом, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен" у п'ятницю вранці.

"Зміни в роботі "зеленої" лінії: рух поїздів – від станції "Сирець" до станції "Харківська". Час очікування поїзда – 5 хвилин. Рух поїздів на "червоній" та "синій" лінії здійснюється у звичайному режимі, час очікування поїзда відповідно до міжпікового графіка – 5 хвилин", - йдеться у повідомленні метрополітену у Телеграмі.

Раніше повідомлялось що через нічну атаку окупаційної армії РФ та знеструмлення частини міста "зелена" гілка метро (М3) працює від станцій "Сирець" до станції "Осокорки", також був збільшений піковий інтервал руху поїздів, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".

Теги: #відновлення #метро #рух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 10.10.2025
Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

10:10 10.10.2025
На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

09:35 10.10.2025
У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

08:39 09.10.2025
Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

13:44 08.10.2025
Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

07:55 08.10.2025
Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

22:21 07.10.2025
Нафтогаз відновив постачання газу в Шостці після ударів російських агресорів - Корецький

Нафтогаз відновив постачання газу в Шостці після ударів російських агресорів - Корецький

17:03 07.10.2025
Латвія приєднується до проєкту НАТО "Реноватор" та бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

Латвія приєднується до проєкту НАТО "Реноватор" та бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

11:14 07.10.2025
У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

20:29 06.10.2025
У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

ВАЖЛИВЕ

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

ОСТАННЄ

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Відшкодовано 215 млн грн у справі "бек-офісу" на УЗ - САП

Автором тексту Радіодиктанту нацєдності-2025 буде письменниця Євгенія Кузнєцова, а читатиме текст акторка Наталія Сумська

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Уряд підтримує ідею запровадження "нульового" розмитнення авто для УБД, але потрібно шукати джерело видатків - Свириденко

На Черкащині військовослужбовця засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство дворічного сина – прокуратура

Свириденко: якщо ми хочемо, щоб в держсекторі були фахівці високого рівня, вони мають отримувати гідну зарплату

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях діють графіки аварійних відключень електроенергії та спецграфіки - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА