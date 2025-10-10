Інтерфакс-Україна
Події
11:33 10.10.2025

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState
Ворог продовжив механізовані атаки на Володимирівку Покровського району (Донецької обл.) та зумів у четвер висадити великий десант із застосуванням бронетехніки, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"За уточненими даними близько 12 години було не 4, а щонайменше 7 ББМ (бойова броньована машина – ІФ-У). Вже близько 15 години відбулася ще одна атака знову 7 ББМ, а вже після 17 години в напрямку села ворог відправив 2 танки. Таким чином щонайменше 16 ОВТ, 6 мотоциклів було залучено в штурмових діях", - йдеться в телеграм-каналі DeepState у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, війська агресора завели до Володимирівки десант кількістю від 50 до 75 чоловік піхоти.

Аналітики зазначають, що противник буде по максимуму намагатися скористатися погіршенням погодних умов.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти просунулися біля селища Михайлівка Покровського району (Донецька обл.), біля сіла Березове Синельниківського району (Дніпропетровська обл.) та села Полтавка Пологівського району (Запорізька обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Теги: #донецька_область #deepstate #атака

