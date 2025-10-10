Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися біля селища Михайлівка Покровського району (Донецька обл.), біля сіла Березове Синельниківського району (Дніпропетровська обл.) та села Полтавка Пологівського району (Запорізька обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Михайлівки, Березового та Полтавки", - йдеться в телеграм-каналі DeepState у п'ятницю.

Сукупно площа російської окупації за цей час зросла на 4,4 кв. км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 7,27 кв. км щодоби.

У вересні російські війська просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.