11:50 10.10.2025
Ворог просунувся у трьох областях – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA
Російські окупанти просунулися біля селища Михайлівка Покровського району (Донецька обл.), біля сіла Березове Синельниківського району (Дніпропетровська обл.) та села Полтавка Пологівського району (Запорізька обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Михайлівки, Березового та Полтавки", - йдеться в телеграм-каналі DeepState у п'ятницю.
Сукупно площа російської окупації за цей час зросла на 4,4 кв. км.
Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 7,27 кв. км щодоби.
У вересні російські війська просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.