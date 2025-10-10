Сили безпілотних систем уразили за добу 812 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 812 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 257 одиниць особового складу, з яких 165 – ліквідовано; 14 точок вильоту пілотів БпЛА; 16 артилерійських систем; 8 танків; 36 бронемашин; 20 одиниць автомобільної техніки; 17 мотоциклів; 56 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–09.10) знищено/уражено 7198 цілей, з них 2042 – особовий склад противника", - повідомили СБС.