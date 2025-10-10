Гринчук зустрілась з керівництвом Ради і фракцій - Геращенко

Міністр енергетики Світлана Гринчук провела зустріч у закритому режимі з керівництвом Верховної Ради і фракцій, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність".

"Пані міністр енергетики в закритому режимі зустрілася з керівництвом Верховної Ради і фракцій, розповіла, що росіяни активізували удари по українській енергосистемі і як влада планує протидіяти блекаутам. Враховуючи режимність зустрічі, навіть фракціям не можемо про неї розповідати, але уряд і парламент зобовʼязані знайти формат комунікації міністра з суспільством", - написала Геращенко у Телеграм у п`ятницю.

Народна депутатка також розповіла, що сьогодні на пленарному засіданні парламенту на годині запитань до уряду мали заслухати Гринчук, але в останню хвилину тему змінили - на питання депутатів відповідатиме міністр економіки Олексій Соболев.