08:31 10.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 245 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 245 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п'ятниці. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько ста – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

