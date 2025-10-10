Семирічний хлопчик, постраждалий внаслідок атаки російського дрона у Запоріжжі, помер у лікарні – ОВА

Лікарі не змогли врятувати життя дитини, постраждалої внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Віталій Федоров у телеграм-каналі.

"Трагічна новина. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими", - написав Федоров.

Раніше він повідомляв про трьох постраждалих внаслідок атаки росіян на Запоріжжя: 45-річного чоловіка, 7-річну дитину та 45-річну жінку. Їх стан медики оцінили як тяжкий.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26824