04:04 10.10.2025

Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян на Київ зросла до дев'яти людей, повідомив столичний голова Віталій Кличко у телеграм-каналі.

"Станом на 04:00. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей. 5 із них у лікарнях. У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням. У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано. У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі. У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.У Подільському районі уламки впали на відкритій території", - описав ситуацію Кличко у Телеграм.

