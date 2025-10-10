Інтерфакс-Україна
03:26 10.10.2025

Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

Кількість постраждалих від нічної комбінованої атаки ворога на Київ зросла до восьми, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм.

"Уже восьмеро постраждалих у столиці. Пʼятеро з них - у лікарнях", - написав Кличко.

Він також повідомив, щр у Києві, внаслідок ударів по критичній інфраструктурі, спостерігаються перебої зі світлом.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5487

https://t.me/vitaliy_klitschko/5488

Теги: #київ #постраждалі #ракети #атака #бпла

