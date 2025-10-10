02:17 10.10.2025
Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок атаки ворожих дронів у Києві – КМВА
(оновлена, змінено текст 2 абзацу)
Київ. 10 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Ворожі дрони пошкодили житловий будинок у Києві, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у телеграм-каналі.
"Оновлення по Печерському району: внаслідок атаки пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють", - написав Ткаченко.
Перед цим він тако повідомляв, що в Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків та два автомобілі.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1872