Інтерфакс-Україна
02:17 10.10.2025

Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок атаки ворожих дронів у Києві – КМВА

(оновлена, змінено текст 2 абзацу)

Київ. 10 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Ворожі дрони пошкодили житловий будинок у Києві, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у телеграм-каналі.

"Оновлення по Печерському району: внаслідок атаки пожежа на 6-7 поверхах 17-типоверхового будинку. Пошкоджені низка квартир. Людей евакуюють", - написав Ткаченко.

Перед цим він тако повідомляв, що в Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків та два автомобілі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1872

Теги: #київ #атака #бпла

