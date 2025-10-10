Житловий будинок зазнав ушкоджень внаслідок атаки ворожих дронів у Києві – КМВА

Ворожі дрони пошкодили житловий будинок у Києві, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у телеграм-каналі.

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки в Печерському районі постраждав 6-поверховий житловий будинок. Про постраждалих поки не повідомляють.Також в Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків та два автомобілі", - написав Ткаченко у Телеграм станом на 02:00 п'ятниці.

