16:37 09.10.2025

Для забезпечення сполучення з прифронтовими областями залучено резервний транспорт і автобуси – Сумська ОВА

Для забезпечення сполучення з прифронтовими областями залучено резервний транспорт і автобуси – Сумська ОВА

Тимчасово призупинено рух потягів в бік Сумщини та Чернігівщини через неможливість проїзду на окремій ділянці колії, тому до перевезень залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад, організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог продовжує намагатися ускладнити сполучення з прифронтовими областями. У напрямку Сумщини та Чернігівщини тимчасово призупинено рух потягів через неможливість проїзду на окремій ділянці колії", - написав він у телеграмі у четвер.

Як зазначив Григоров, місцева влада перебуває у постійній взаємодіїї з "Укрзалізницею": "Пасажири в безпеці. Ми постійно координуємо дії з "Укрзалізницею" та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям".

Так, за його даними, для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад, організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум.

