Інтерфакс-Україна
Події
16:31 09.10.2025

Водій комунального підприємства загинув, ще троє комунальників поранено через ворожу атаку в Херсоні

1 хв читати

Водій автомобіля комунального підприємства загинув, ще троє працівників зазнали поранень через атаку російського безпілотника у Херсоні в четвер, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували з дрона автівку комунальників у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожого удару на місці загинув працівник одного із комунальних підприємств, який перебував за кермом. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє його колег, яким 44, 49 та 48 років, дістали контузії, уламкові поранення, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", - написав він у Телеграмі.

За його словами, усіх постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані.

Теги: #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 08.10.2025
Збагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині знов атакована ворогом

Збагачувальна фабрика ДТЕК на Донеччині знов атакована ворогом

12:16 08.10.2025
Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

09:04 08.10.2025
Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

10:40 07.10.2025
Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранено 5 мирних жителів – ОВА

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранено 5 мирних жителів – ОВА

15:47 06.10.2025
Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

12:36 06.10.2025
В Сумах в результаті обстрілу загорівся дах перинатального центру

В Сумах в результаті обстрілу загорівся дах перинатального центру

23:01 05.10.2025
Ворожий обстріл знищив відділення "Нової пошти" на Донеччині – компанія

Ворожий обстріл знищив відділення "Нової пошти" на Донеччині – компанія

19:44 05.10.2025
УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

09:45 05.10.2025
Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго"

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго"

08:18 05.10.2025
Дев'ять осіб поранено через російський обстріл Херсона

Дев'ять осіб поранено через російський обстріл Херсона

ВАЖЛИВЕ

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість поранених у Слов'янську зросла до семи людей

Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState

Латвія претендує на провідну роль у розробленні військових безпілотників у ЄС

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

Бабіш у розмові із Зеленським висловив підтримку Україні

Президент і прем’єр Фінляндії укладуть із Трампом угоду про криголами

Для забезпечення сполучення з прифронтовими областями залучено резервний транспорт і автобуси – Сумська ОВА

ФСЄ оголосив конкурс грантів на відбудову громад Сумщини

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на особисте зобов'язання - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА