Водій комунального підприємства загинув, ще троє комунальників поранено через ворожу атаку в Херсоні

Водій автомобіля комунального підприємства загинув, ще троє працівників зазнали поранень через атаку російського безпілотника у Херсоні в четвер, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували з дрона автівку комунальників у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожого удару на місці загинув працівник одного із комунальних підприємств, який перебував за кермом. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє його колег, яким 44, 49 та 48 років, дістали контузії, уламкові поранення, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", - написав він у Телеграмі.

За його словами, усіх постраждалих доставили до лікарні у тяжкому стані.