Зеленський і Бабіш домовились обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником партії ANO Андреєм Бабішем і привітав його з перемогою на парламентських виборах у Чехії.

"Сьогодні говорив із лідером партії – переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем, привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент поінформував співрозмовника про дипломатичну роботу України для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - повідомив президент.