10:58 09.10.2025

У РФ понад 500 танкерів тіньового флоту – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за українськими даними, РФ має у розпорядженні більш ніж 500 танкерів т.зв. "тіньового флоту", які ходять під прапорами інших держав, і їх потрібно тотально зупиняти, щоб це мало суттєвий вплив на торгівлю енергоресурсами.

"За нашими даними, відповідних танкерів більше 500. Їх потрібно тотально зупиняти, тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами. А також і на безпеку в Європі. Бо саме такі танкери в тому числі - серед майданчиків для запуску росіянами дронів", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

Президент зазначив важливість продовження санкцій щодо російського флоту на прикладі затримання Францією танкера РФ 30 вересня.

"Служба зовнішньої розвідки України передала інформацію, що з Приморська почав свій шлях танкер Boracay. Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю. Я думаю, що це звичайна практика Російської Федерації", - пояснив Зеленський.

Він зауважив, що танкер через три дні відпустили.

"Тіньовий флот – ось як це працює. Мало того, що його просто зупиняють, перевіряють, а капітана викликають до суду, знімають його з борта. Це ще не значить, що далі нафта не піде своїм шляхом", - наголосив глава Української держави.

Теги: #танкери #тіньовий_флот

