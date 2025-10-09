Чорноморськ без світла після ударів РФ, є постраждалі, критична інфраструктура працює на генераторах - мер

Фото: ДСНС Одещини

Енергопостачання відсутнє в місті Чорноморськ Одеської області та всіх населених пунктах Чорноморської громади, крім одного села, внаслідок нічної атак російських окупантів, утім робота критичної інфраструктури забезпечується генераторами, повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Критична інфраструктура наразі працює на генераторах… Електропостачання у громаді відсутнє (окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням", - написав Гуляєв у Facebook в четвер вранці.

Мер повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі, не уточнивши їх кількості, але загиблих вдалося уникнути. "Слава Богу, на цей момент інформації про загиблих немає, проте є постраждалі", - написав міський голова.

"Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності. У разі потреби звертайтесь до Аварійних служб", - додав Гуляєв.