Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами

Через чергову атаку російських військ на залізничну інфраструктуру "Укрзалізниця" організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами, повідомила пресслужба компанії в телеграм-каналі у четвер вранці.

"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух — пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", — зазначили в "Укрзалізниці".

Зокрема, зміни торкнулися потягів регіонального сполучення: 895 Конотоп – Фастів, 888/887 Славутич – Київ-Волинський, 892 Фастів – Славутич.

Потяги приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, звідки також здійснюється відправлення.

"Поїзди дальнього сполучення, такі як: 787 Терещенська - Київ, 786 Київ - Терещенська, 113 Харків - Львів, 779 Суми - Київ, 116 Київ - Суми, 774 Жмеринка - Терещенська. Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення", - інформує компанія.

"Укрзалізниця" закликала пасажирів стежити за оновленнями в офіційних повідомленнях компанії.