Через російські атаки рух поїздів до Сумщини організовано зміненими маршрутами
Через чергову атаку російських військ на залізничну інфраструктуру "Укрзалізниця" організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами, повідомила пресслужба компанії в телеграм-каналі у четвер вранці.
"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух — пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами", — зазначили в "Укрзалізниці".
Зокрема, зміни торкнулися потягів регіонального сполучення: 895 Конотоп – Фастів, 888/887 Славутич – Київ-Волинський, 892 Фастів – Славутич.
Потяги приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, звідки також здійснюється відправлення.
"Поїзди дальнього сполучення, такі як: 787 Терещенська - Київ, 786 Київ - Терещенська, 113 Харків - Львів, 779 Суми - Київ, 116 Київ - Суми, 774 Жмеринка - Терещенська. Їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення", - інформує компанія.
"Укрзалізниця" закликала пасажирів стежити за оновленнями в офіційних повідомленнях компанії.