Кількість "Томагавків" для України залежатиме від позиції Трампа щодо ескалації

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Кількість крилатих ракет "Томагавк" (Tomahawk), яку можуть передати Україні, залежатиме від бажання президента США Дональда Трампа щодо подальшої ескалації ситуації, вважає голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"На зараз (у США - ІФ-У) близько дев'яти тисяч ракет, з яких чотири з половиною тисячі модернізовано… Скільки нам готові будуть надати? Я думаю, що кількість буде залежати від того, наскільки захоче Трамп далі йти на ескалацію, і наскільки недоговороспроможним буде Путін. Він вже показує, що не хоче йти на якийсь діалог", - сказав Чернєв у ефірі національного телемарафону у середу.

Чернєв не виключає що замість Томагавків Україні можуть надати інші ракети або системи.

" Я, чесно кажучи, думаю, що, можливо, навіть не Томагавки. Можливо, будуть надані інші ракети або інші системи, тому що Томагавк – це, перш за все, ракета морського та підводного базування. У нас немає носіїв на сьогодні. Є декілька наземних комплексів в американській армії, але вони були створені буквально декілька років тому…Їх не так вже і багато, щоб нам передати велику кількість пускових установок, а це потягне за собою і питання кількості ракет, які будуть нам передані", - зазначив народний депутат.

Він нагадав, що усі добре пам’ятають, як передавали Україні Шторм Шедоу (Storm Shadow) та Скальпи (Scalp): спершу — кілька одиниць, згодом, коли партнери переконалися, що українська армія здатна ефективно ними оперувати, постачання зросло.

"Це були все одно десятки, але не сотні, не тисячі, просто тому, що немає такої можливості нашим партнерам передавати таку (велику - ІФ-У) кількість ракет", - сказав Чернєв.