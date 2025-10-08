В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

Фото: https://mod.gov.ua

Міжнародний форум оборонних індустрій – DFNC у 2025 році зібрав близько 2000 учасників із понад 20 країн світу, повідомляє Міністерство оборони України.

"Захід об’єднав майже 900 приватних іноземних та українських оборонних і технологічних компаній та асоціацій, 120 урядових організацій та 50 оборонних відомств, а також представників посольств та міжнародних організацій. Найчисельніші делегації прибули з Данії, США, Польщі, Великої Британії, Швеції та Норвегії, що стало підтвердженням високого рівня інтересу й підтримки України на міжнародній арені", - зазначається в повідомленні.

"Ми створюємо нові партнерства та реалізуємо спільні виробництва – як на території наших країн-партнерів, так і в Україні. Через стратегічні ініціативи Build with Ukraine, Build in Ukraine ми не лише зміцнюємо власний оборонно-промисловий комплекс, а й разом із союзниками будуємо арсенал вільного світу", – зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зазначається, що на полях DFNC було підписано кілька важливих міждержавних та бізнесових угод, які відкривають нові можливості для українських виробників.

Так, з Данією було підписано Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає запуск виробництва українських оборонних компаній на території Данії. Зі Словаччиною підписано угоду щодо надання Україні нелетального та гуманітарного обладнання.

Також за участі ДК "Укроборонпром" українські компанії підписали документи про співробітництво з європейськими партнерами – зокрема, з компаніями з Іспанії та Румунії.

"Українська зброя – це наша розумна сила. Вона унікальна, бо створюється в умовах реальної, виснажливої війни і вже сьогодні допомагає нашим військовим виконувати бойові завдання. Співпраця держави, бізнесу та міжнародних партнерів і поява таких майданчиків – це нові виробничі потужності, сучасні технології та можливість робити нашу зброю швидше, якісніше й у більших обсягах", – зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Основними темами Форуму стали досягнення й виклики виробництва озброєння в Україні та поглиблення оборонно-промислової співпраці між компаніями та між оборонними галузями країн-партнерів, як взаємна гарантія безпеки.

Окрему увагу було приділено бойовому досвіду Збройних сил України, який є ключовим драйвером у визначенні напрямів та розвитку оборонних технологій та інновацій.

Учасники також зосередилися на технологічному змаганні, де провідними темами стали безпілотні системи, наземні роботизовані комплекси, рої дронів та застосування штучного інтелекту. Важливою частиною дискусій стала підтримка українського ОПК через фінансування, міжнародні програми EDIP і SAFE, а також обговорення досвіду оборонних закупівель України.

Протягом трьох днів на полях DFNC³ пройшли десятки B2B-зустрічей між українським і закордонним виробникам озброєння, урядовими структурами та міжнародними організаціями. Це безумовно дозволить налагодити пряму кооперацію та закласти основу для нових партнерств та посилення розвитку оборонно-промислового комплексу України.