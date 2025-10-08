У перший день 2026р набере чинності закон про захист права осіб з інвалідністю на працю

У перший день нового 2026 року набере чинності євроінтеграційний закон, який захищає право осіб з інвалідністю на працю, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Закон № 4219-IX імплементує пункти g) та і) ст. 27 "Праця та зайнятість" Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

"Акт включає органи державної влади та місцевого самоврядування до переліку роботодавців, які пропонують робочі місця особам з інвалідністю, передбачає впровадження державних стандартів обладнання (облаштування) робочого місця та забезпечення розумним пристосуванням робочих місць на підприємствах та організаціях, та запроваджує внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю", - наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

Таким чином, передбачається суттєве розширення можливостей для осіб з інвалідністю на ринку праці, відвівши важливу роль у реалізації політики інклюзії та адаптації громадським об’єднанням осіб з інвалідністю.