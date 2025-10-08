Інтерфакс-Україна
Події
14:27 08.10.2025

Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

1 хв читати
Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

Верховна Рада не відкликала народного депутата Олександра Куницького (фракція "Слуга народу") з посади члена комітету з правоохоронної діяльності.

Як передає кореспондент агентству "Інтерфакс-Україна", за відповідний проєкт постанови про внесення змін до постанови про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради (№14101) проголосували лише 212 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно щонайменше 226 голосів у підтримку - ІФ-У).

Як повідомлялося на початку вересня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") на пленарному засіданні запропонував виключити Куницького зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності, оскільки останній постійно перебуває за кордоном. Після цього Гончаренко отримав повідомлення від Куницького наступного змісту: "Льоша ти що ще не зрозумів як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?" (орфографію та синтаксис збережено — ІФ-У).

Гончаренко назвав дії Куницького цинічними та заявив, що має намір звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука через погрози на свою адресу. Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.

Теги: #верховна_рада #куницький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 08.10.2025
Рада прийняла закон про створення НУР

Рада прийняла закон про створення НУР

14:57 08.10.2025
Рада не змогла призначити суддів КС

Рада не змогла призначити суддів КС

16:06 06.10.2025
Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

17:09 01.10.2025
Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

18:09 30.09.2025
Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2026р негативно вплине на життєвий рівень - науково-експертне управління Ради

Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2026р негативно вплине на життєвий рівень - науково-експертне управління Ради

15:51 30.09.2025
Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

Соціальний комітет Ради рекомендує передбачити прожитковий мінімум у 8,2 тис. грн і мінімальну зарплату в 9,7 тис. грн у 2026р

15:24 30.09.2025
У Раді очікують відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до ЄС - Корнієнко

У Раді очікують відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до ЄС - Корнієнко

15:09 30.09.2025
В Раді зареєстровано законопроєкти про продовження на 2026р пільгового розмитнення енергообладнання для відновлення генерації

В Раді зареєстровано законопроєкти про продовження на 2026р пільгового розмитнення енергообладнання для відновлення генерації

17:48 29.09.2025
Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

Раді пропонують встановити почесне звання "Сім'я учасника бойових дій"

17:06 29.09.2025
В Раду внесли проєкт постанови про висунення Трампа на нобелівську премію миру, він отримав №14088

В Раду внесли проєкт постанови про висунення Трампа на нобелівську премію миру, він отримав №14088

ВАЖЛИВЕ

Меру Вишгорода та директору підрядної організації висунули підозру в розтраті 6,6 млн грн

Фон дер Ляєн: Порушення повітряного простору ЄС є гібридною війною РФ

Прокуратура повідомляє про двох загиблих через нічні атаки ворога у Сумському районі

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

ОСТАННЄ

"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

Вартість капремонту хірургічного відділення Київської МКЛ №8 склала 26,5 млн грн

Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Цивінський: проблеми в БЕБ існують і саме тому очищення інституції є моїм пріоритетом

Держаудитслужба встановила фінансові порушення в роботі Переяславської лікарні інтенсивного лікування на 16,6 млн грн

Кабмін оприлюднив список прифронтових громад, де вчителі отримуватимуть підвищену доплату

На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

Прокуратура через суд скасувала оренду земельної ділянки під автостоянку на Троєщині у Києві

Заклики до змін меж території України є повторними правопорушеннями незалежно від часу та контексту – Верховний суд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА