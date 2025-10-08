Інтерфакс-Україна
Події
13:20 08.10.2025

Енергетики повернули світло для майже 900 абонентів в Одеській області, знеструмлених після нічної атаки

Енергетики повернули світло у домівки майже 900 родин Одеської області, які були знеструмлені через ворожу атаку, повідомила пресслужба ДТЕК.

"Вночі 8 жовтня Одещина зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої залишилися без світла оселі 896 родин. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл військового командування та рятувальників. На ранок вдалося перезаживити усіх споживачів", - йдеться у повідомленні на сайті ДТЕК Одеські електромережі у середу.

Крім того, Одещина продовжує роботу з подолання проблем з електропостачанням в зв’язку з негодою. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, за останню добу енергетики відновили електропостачання для 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах Одещини. "Станом на 12:00 через повторну негоду без світла ще залишаються 6, 6 тис. клієнтів в 11 селах і містечках. Ремонтні роботи тривають цілодобово", - написав він у телеграм-каналі у середу.

