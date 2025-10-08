Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу Дергачів

Російські окупанти близько 10:00 обстріляли з реактивних систем залпового вогню Дергачі Харківського району, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"У результаті численних "прильотів" поранено 72-річного місцевого мешканця, якого медики госпіталізували до лікарні. Наразі стан чоловіка стабільний. Пошкоджено не менше 10 приватних будинків і господарчих споруд, а також електропотяг, який рухався зі Слатиного до Харкова", - написав Задоренко у телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Дергачах касетними боєприпасами з реактивної системи "Смерш".

