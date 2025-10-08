Інтерфакс-Україна
Події
09:35 08.10.2025

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

Сили оборони минулої ночі знешкодили 154 ворожих безпілотники зі 183, що атакували Україну, на 11 локаціях було зафіксовано влучання 22 БпЛА, повідомили Повітряні сили (ПС) ЗСУ.

"У ніч на 08 жовтня (із 18.30 07 жовтня) противник атакував 183-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, а також з Гвардійського, Чауди – ТОТ Криму, близько 100 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС у середу.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00 було збито чи подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Проте зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Таким чином, ефективність української протиповітряної оборони вже наразі перевищила 84%.

Як повідомлялось, у ніч на 7 жовтня ворог атакував двома ракетами та 152 ударними БпЛА, протиповітряною обороною збито або подавлено 88 ворожі безпілотники, зафіксовані влучання ракет та 52 дронів на десяти локаціях. В ніч на 6 жовтня ворог атакував 116 ударними БпЛА, протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях. У ніч на 5 жовтня окупанти застосували 496 дронів та 53 ракети, були зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, збито 439 дронів та 39 ракет.

Найбільш масований удар окупанти завдали наразі 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.

Теги: #ппо #бпла_рф

