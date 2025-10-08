Двоє загиблих і одна поранена внаслідок ворожих ударів по Херсону

Двоє людей убито і одну поранено під час російського удару по Херсону в середу вранці, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

"Близько 07:30 російські війська атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожого удару смертельні поранення дістала 62-річна жінка та літній чоловік, особу якого нині встановлюють. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Також до лікарні доставили 55-річну херсонку, в якої діагностували вибухову травму, поранення тулуба та кінцівок. Постраждала – під наглядом медиків", - написав Прокудін в Телеграм.