08:26 08.10.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 978 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 978 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 254 одиниць особового складу, з яких 160 – ліквідовано; 23 точок вильоту пілотів БпЛА; 21 артилерійська система; 4 танки; 36 одиниць автомобільної техніки; 26 мотоциклів; 100 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–07.10) знищено/уражено 5571 ціль, з них 1539 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

