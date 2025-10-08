Туск заявив, що не в інтересах Польщі екстрадувати до Німеччини українця, затриманого за підозрою в підриві російських газопроводів – ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що обвинувачення чи екстрадиція до Німеччини українця, затриманого за підозрою в участі в підриві російських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" не є в інтересах Польщі, повідомило видання Rzeczpospolita (RP) у вівторок.

Туск коментував рішення варшавського суду, ухвалене в понеділок, який визначив для затриманого громадянина України Володимира Журавльова санкцію перебування під вартою терміном у 40 днів, хоча обвинувачення просило про стоденний арешт.

"Якщо йдеться про затриманого громадянина України, то є рішення польського суду як далі виглядатиме процедура. Його затримано, бо такою є процедура, але позиція польського уряду не змінилася. Ані обвинувачення, ані видача цього громадянина в руки іншої держави точно не лежить в інтересах Польщі і не відповідає почуттю справедливості", - заявив Туск.

"З нашої точки зору єдиними особами, яким варто відчувати сором і які повинні мовчати в питанні Nord Stream 2 є особи, які ухвалили рішення будувати Nord Stream 2", - додав Туск.

Як пише RP, Володимир Журавльов був у розшуку на підставі європейського ордеру на арешт виданого судом у Німеччині. В кінці вересня його затримали в Прушкові під Варшавою. Німецькі правоохоронці звинувачують українця в безпосередній участі в підриві газопроводу, який сполучає Росію й Німеччину, восени 2022 року. Журавльов, начебто, виплив на яхті з Ростока в Балтійське море, занурився і заклав вибухові заряди на підводній трубі.

Rzeczpospolita повідомила, що встановила з добре поінформованих джерел, що очільник МЗС Радослав Сікорський "неодноразово казав, що був готовий надати Володимиру Ж. притулок в нашій країні ті нагородити його орденом".

"Врешті цього не сталося, але Володимир Ж. виїхав з Польщі 6 липня 2024 року в автомобілі з дипломатичними номерами, яким керував військовий аташе. Польська прокуратура інформувала опісля, що європейський ордер на арешт в його справі надійшов до неї лише 6 липня. Німецька сторона підозрює, що поляки попередили Володимира Ж.", - пише RP, і наводить слова Туска, що той не знає, навіщо Журавльов повернувся до Польщі, знаючи, що на його арешт видано ордер.

