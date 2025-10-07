Пошкодження складу LPP в ІП Sparrow суттєво не вплинуло на діяльність компанії в Україні

Пошкодження внаслідок масованої атаки складу польської групи LPP, розташованого в індустріальному парку Sparrow (Львів), який було знищено російським обстрілом на цих вихідних, не мало суттєвого впливу на діяльність компанії на українському ринку, повідомила її пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у відповіді на інформаційний запит агентства, на складі зберігалася лише невелика кількість товарів.

"Це (ворожа атака) також не змінює нашого підходу до ведення бізнесу в регіоні. З початку війни ми диверсифікували наші логістичні послуги для українського ринку, щоб захиститися від подібних ситуацій у майбутньому. Наші ресурси, необхідні для забезпечення постачання товарів до магазинів в Україні, не перебувають під загрозою", - зазначила пресслужба.

Польський ритейлер LPP SA, бренди якої - Reserved, Cropp, Mohito і Sinsay - активно представлені і в Україні, планує в наступні три роки вдвічі збільшити кількість у світі своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay і загальне зростання обсягів продажу компанії. Є плани до кінця 2025 року розширити мережу до 4400 магазинів.

За підсумками 2024 року виторг групи збільшився на 14,8%, до PLN20 млрд, чистий прибуток - на 5,6%, до PLN1,7 млрд.