Інтерфакс-Україна
Події
09:04 07.10.2025

Пошкодження складу LPP в ІП Sparrow суттєво не вплинуло на діяльність компанії в Україні

1 хв читати

Пошкодження внаслідок масованої атаки складу польської групи LPP, розташованого в індустріальному парку Sparrow (Львів), який було знищено російським обстрілом на цих вихідних, не мало суттєвого впливу на діяльність компанії на українському ринку, повідомила її пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у відповіді на інформаційний запит агентства, на складі зберігалася лише невелика кількість товарів.

"Це (ворожа атака) також не змінює нашого підходу до ведення бізнесу в регіоні. З початку війни ми диверсифікували наші логістичні послуги для українського ринку, щоб захиститися від подібних ситуацій у майбутньому. Наші ресурси, необхідні для забезпечення постачання товарів до магазинів в Україні, не перебувають під загрозою", - зазначила пресслужба.

Польський ритейлер LPP SA, бренди якої - Reserved, Cropp, Mohito і Sinsay - активно представлені і в Україні, планує в наступні три роки вдвічі збільшити кількість у світі своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay і загальне зростання обсягів продажу компанії. Є плани до кінця 2025 року розширити мережу до 4400 магазинів.

За підсумками 2024 року виторг групи збільшився на 14,8%, до PLN20 млрд, чистий прибуток - на 5,6%, до PLN1,7 млрд.

Теги: #lpp #львів #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:16 06.10.2025
Ще одна група ударних дронів суне на Харків - мер

Ще одна група ударних дронів суне на Харків - мер

10:12 06.10.2025
Українські дрони атакували найбільшу нафтобазу в Криму

Українські дрони атакували найбільшу нафтобазу в Криму

00:06 06.10.2025
Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА - ОВА

Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА - ОВА

23:12 05.10.2025
Ворожі БпЛА атакували Харків та передмістя, даних щодо постраждалих немає - ОВА

Ворожі БпЛА атакували Харків та передмістя, даних щодо постраждалих немає - ОВА

10:27 05.10.2025
Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

08:47 05.10.2025
У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

08:17 05.10.2025
Унаслідок ворожої атаки в частині Львова відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

Унаслідок ворожої атаки в частині Львова відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

06:45 05.10.2025
Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

Через масовану атаку у Львові зранку не працюватиме громадський транспорт — Садовий

11:21 03.10.2025
У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

13:46 01.10.2025
СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на "побачення"

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

ОСТАННЄ

Епопея з поставками "Томагавків" може зайняти щонайменше кілька місяців - голова делегації Ради у ПА НАТО

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Понад 3% підручників досі не доставлені до шкіл - дашборд

Порошенко передав у війська 25 комплексів "Ай-Петрі"

Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА