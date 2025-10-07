Інтерфакс-Україна
Події
08:48 07.10.2025

Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Дві людини загинули та 18 постраждалих через обстріл Херсонської області, серед них три дитини, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 -  дістали поранення, з них - 3 дитини", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Степанівка, Чорнобаївка, Берислав, Микільське, Широка Балка, Станіслав, Костирка, Козацьке, Білозерка, Новорайськ, Софіївка, Качкарівка, Придніпровське, Кізомис, Антонівка, Садове, Понятівка, Комишани, Дніпровське, Розлив, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Милове, Одрадокам'янка, Осокорівка, Республіканець, Ромашкове, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  2 багатоповерхівки та 139 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, магазин, господарські споруди та приватні автомобілі, водопровід та газогін.

Пізніше Прокудін додав, що з самого ранку росіяни вбили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Під ворожий удар потрапив 65-річний херсонець. Він дістав поранення, несумісні з життям.

 

 

Теги: #херсонська_область #зведення #обстріли

