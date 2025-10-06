Інтерфакс-Україна
21:49 06.10.2025

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

 Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Закликаємо партнерів до додаткових колективних заходів політичного та санкційного впливу, аби зупинити російський ядерний шантаж та відвернути катастрофу, яка матиме транскордонні наслідки для всієї Європи", - сказано в заяві.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило чергову небезпечну ескалацію РФ навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та назвало "свідомою провокацією Росії" численні обстріли росіянами станції 6 жовтня в безпосередній близькості від об’єкта, включно з вибухами за 1,25 км від його периметру.

У міністерстві заявили, що цими діями Росія вкотре демонструє повну зневагу до міжнародного права, Статуту МАГАТЕ та семи незамінних стовпів ядерної безпеки. "Цілеспрямоване створення ризиків довкола найбільшої атомної електростанції в Європі загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу", - наголосили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що особливу тривогу викликає той факт, що Запорізька АЕС вже майже два тижні перебуває без зовнішнього енергопостачання, покладаючись на нестабільні резервні джерела живлення. "Ми розглядаємо обстріли як елемент свідомої стратегії Росії - заблокувати проведення ремонтних робіт і відновлення ліній електропередач, необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергозабезпечення", - зазначили в міністерстві.

Між тим, зі свого боку Україна продовжуватиме тісну взаємодію з МАГАТЕ та партнерами для мінімізації ризиків, оперативної ремонтної готовності й якнайшвидшого відновлення належних параметрів ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС.

"Україна наполягає: ядерна безпека не може бути предметом торгу. Відновлення зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, повна демілітаризація майданчика та повернення станції під контроль України - необхідні та невідкладні кроки для захисту життя і здоров’я мільйонів людей", - резюмують у МЗС.

Як повідомлялося, спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що чули серію вибухів приблизно в 1,25 км від периметру Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому місті Енергодар Запорізької області.

