Інтерфакс-Україна
Події
21:44 06.10.2025

Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

1 хв читати
Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є основним пріоритетом, заявив нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф, наголосивши на участі країни в ініціативі Build with Ukraine.

"Для Нідерландів головним пріоритетом є поглиблення промислової співпраці з Україною. Ось чому ми зобов'язуємося брати участь у ініціативі Build with Ukraine", - сказав він на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у Києві в понеділок.

Схооф зазначив, що таким чином нідерландські заводи "працюватимуть пліч-о-пліч з українськими інженерами, створюючи безперебійний канал для найсучасніших систем, які потраплять на поле бою".

"Одночасно ми зміцнюємо власну безпеку виробництва та сприяємо інноваціям по всій Європі. Це партнерство - більше, ніж стратегічна домовленість. На мою думку, це рятівне коло для людей, які захищають свою батьківщину сьогодні, та гарантія безпеки для всіх наших народів завтра", - наголосив очільник уряду.

 

Теги: #пріоритет #нідерланди #співпраця

