Інтерфакс-Україна
Події
19:59 06.10.2025

Шмигаль: Україна отримає 5 машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини

Міністр оборони України Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Калиняк підписали угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення.

"Підписали з віцепрем’єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення. Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації", - написав Шмигаль у Телеграмі у понеділок.

Він також подякував уряду та народу Словаччини за підтримку.

"Під час зустрічі подякував своєму словацькому колезі за допомогу, яка рятує життя українців. Ми відчуваємо підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого, тривалого миру. Окремо подякував за пакети допомоги, які вже надала Словаччина. Країна працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки", - зазначив очільник українського оборонного відомства.

За його словами, сторони обговорили також перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями.

Як повідомлялось, Калиняк заявив про підписання 14-го, нового пакету підтримки України, що передбачає надання інженерної та протимінної допомоги, про це він сказав під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

 

Теги: #допомога #словаччина

