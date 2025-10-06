Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Віцепрем'єр-міністр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк наголосив на підтримці євроінтеграційних прагнень України, зазначивши це у контексті, зокрема, необхідності надання гарантій безпеки.

"Ми всі згодні, що Україна потребує гарантій безпеки, і підтримка її вступу до ЄС, безперечно, є однією з них. Словаччина повністю підтримує цю амбіцію, і ми запропонували наш досвід у цьому складному процесі", - сказав він під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

Калиняк додав, що водночас Словаччина підтримує та пропонує співпрацю з Україною в усіх оборонних ініціативах Європейського Союзу, зокрема SAFE.

Окремо міністр висловив "найглибшу солідарність від імені своєї країни з усім українським народом", а також побажав справедливого та тривалого миру. "Як сусідня країна, ми сповнені рішучості зробити свій внесок у досягнення цієї мети, зокрема через військову співпрацю та надання необхідних безпекових гарантій", - заявив Калиняк.

За його словами, сьогодні "ми тут, щоб висловити нашу підтримку Україні, але також тому, що ми віримо: розвинена оборонна промисловість приносить бажаний ефект стримування та миру".

"Я переконаний, що наші спільні зусилля увінчаються успіхом", - додав міністр.