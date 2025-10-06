Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

У Верховній Раді, як очікується, 7 жовтня буде розглянуто проєкт закону "Про Кіберсили Збройних сил України", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"7 жовтня 2025 у Верховній Раді України заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних сил України". Вказаний проєкт закону України було розроблено робочою групою, до складу якої були включені і профільні фахівці Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграм-каналі у понеділок.

У Генштабі наголошують, що ухвалення цього законопроєкту та підтримка ініціативи Збройних сил України щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей у окремому операційному домені – в кіберпросторі - прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором.

Зазначається, що наразі у ЗСУ триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. Від початку повномасштабного вторгнення РФ створені підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

На виконання вимог указу президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", директивних документів міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ розпочато процес формування Кіберсил як окремого роду сил Збройних сил України.