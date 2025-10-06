Інтерфакс-Україна
Події
15:53 06.10.2025

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

У Верховній Раді, як очікується, 7 жовтня буде розглянуто проєкт закону "Про Кіберсили Збройних сил України", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"7 жовтня 2025 у Верховній Раді України заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних сил України". Вказаний проєкт закону України було розроблено робочою групою, до складу якої були включені і профільні фахівці Генерального штабу Збройних сил України", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграм-каналі у понеділок.

У Генштабі наголошують, що ухвалення цього законопроєкту та підтримка ініціативи Збройних сил України щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей у окремому операційному домені – в кіберпросторі - прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором.

Зазначається, що наразі у ЗСУ триває процес нарощення спроможностей щодо боротьби у кіберпросторі. Від початку повномасштабного вторгнення РФ створені підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

На виконання вимог указу президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", директивних документів міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ розпочато процес формування Кіберсил як окремого роду сил Збройних сил України.

Теги: #зсу #кіберсили #закон #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 06.10.2025
ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування у зв’язку із впровадженням корпусної реформи – Генштаб

ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування у зв’язку із впровадженням корпусної реформи – Генштаб

14:07 06.10.2025
Генштаб ЗСУ: уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів в РФ та нафтоперевалочний комплекс у Феодосії, є численні вибухи та пожежі

Генштаб ЗСУ: уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів в РФ та нафтоперевалочний комплекс у Феодосії, є численні вибухи та пожежі

13:29 06.10.2025
Президент ветував закон про штрафи для міністрів та військового керівництва за ігнорування викликів до парламенту

Президент ветував закон про штрафи для міністрів та військового керівництва за ігнорування викликів до парламенту

22:08 05.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки - Генштаб

00:16 05.10.2025
Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:28 04.10.2025
Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

18:57 02.10.2025
Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

15:05 02.10.2025
Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

17:41 30.09.2025
"Євросолідарність" ініціює переспрямування 200 млрд грн на потреби ЗСУ в проєкті держбюджету-2026, повідомив Порошенко

"Євросолідарність" ініціює переспрямування 200 млрд грн на потреби ЗСУ в проєкті держбюджету-2026, повідомив Порошенко

14:26 30.09.2025
Інструктор Центру "КРУК": сертифікат оператора БПЛА - ключ до армії майбутнього і цивільної кар’єри

Інструктор Центру "КРУК": сертифікат оператора БПЛА - ключ до армії майбутнього і цивільної кар’єри

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

ОСТАННЄ

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА