15:24 06.10.2025

Прем’єр Нідерландів: ми маємо тісно співпрацювати з Україною у розробці датчиків проти російських дронів

На сьогодні російські дрони є проблемою, необхідно тісно співпрацювати з іншими країнами, особливо з Україною, щодо розробки датчиків проти них, заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

"І мої останні зауваження будуть про те, що безпілотники сьогодні є проблемою. І ми маємо дуже тісно співпрацювати, особливо з Україною, у розробці датчиків проти дронів тощо. Водночас ми маємо бути дуже, дуже обережними", - сказав він під час пресконфренції у Києві у понеділок.

