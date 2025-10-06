ВАКС визнав необґрунтованими активами люксові автівки, що належать родині колишнього керівника районного ТЦК та СП Харкова - САП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова, та їх цивільну конфіскацію.

"Суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Toyota Camry Hybrid, 2022 року випуску, та ухвалив стягнути в дохід держави його вартість на день набуття, а саме 1 598 030 гривень. Крім того, ухвалою суду визнано необґрунтованим активом й автомобіль Lexus NX200, що зареєстрований на тещу посадовця, та постановлено стягнути його в дохід держави", - повідомляє САП

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Як повідомлялося, на підставі матеріалів Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що у власності тещі керівника районного ТЦК та СП Харкова перебуває два нові люксові автомобілі загальною вартістю 3 423 000 грн, які були придбані у 2022–2023 роках. Але фактично цими автівками користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним.

Аналіз доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів показав, що вони не могли придбати ці автівки за рахунок законних прибутків.