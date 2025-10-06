Інтерфакс-Україна
Події
11:21 06.10.2025

В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень е/е

1 хв читати
В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень е/е

В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень електроенергії: "3 через 3", повідомив очільник ОВА Вячеслав Чаус.

"За сприятливих умов у мережі енергетики скорочують час відключень. Наразі залишаються без електропостачання один з мікрорайонів Чернігова та частина населених пунктів Прилуцького району", - написав Чаус у телеграм-каналі ранком у понеділок.

Енергетики працюють над відновленням, щоб найшвидше заживити абонентів, "для вирішення проблемних питань по Чернігову задіюємо додаткові ресурси, без подробиць", додав Чаус.

Теги: #відключення_світла #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 05.10.2025
"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

09:49 05.10.2025
У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

08:56 04.10.2025
Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

20:32 01.10.2025
Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

09:08 20.09.2025
Одна людина загинула й 8 постраждали за добу внаслідок ворожих ударів у Чернігівській області

Одна людина загинула й 8 постраждали за добу внаслідок ворожих ударів у Чернігівській області

16:25 19.09.2025
Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

09:51 15.09.2025
На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

17:35 13.09.2025
Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

13:06 06.09.2025
На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

09:35 05.09.2025
Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

ОСТАННЄ

Кличко: в цьому році районним адміністраціям столиці виділено 4 млрд грн на укриття, виконано менше третини робіт

"Харківобленерго" відновило електропостачання у Лозівському та Чугуївському районах після обстрілів

В Сумах в результаті обстрілу загорівся дах перинатального центру

Касьянов заявив про тиск командування на членів розформованого підрозділу

Премʼєр-міністр Нідерландів прибув до Києва

Росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї, це треба припиняти – Зеленський

КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

Проєкт "Хочу жить" оприлюднив російську статистику втрат: за 8 місяців РФ втратила 281550 осіб

Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах – "Укренерго"

Раду коаліції з прем'єркою перенесли на інший день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА