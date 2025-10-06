В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень е/е

В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень електроенергії: "3 через 3", повідомив очільник ОВА Вячеслав Чаус.

"За сприятливих умов у мережі енергетики скорочують час відключень. Наразі залишаються без електропостачання один з мікрорайонів Чернігова та частина населених пунктів Прилуцького району", - написав Чаус у телеграм-каналі ранком у понеділок.

Енергетики працюють над відновленням, щоб найшвидше заживити абонентів, "для вирішення проблемних питань по Чернігову задіюємо додаткові ресурси, без подробиць", додав Чаус.