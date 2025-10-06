Інтерфакс-Україна
Події
11:14 06.10.2025

Раду коаліції з прем'єркою перенесли на інший день

Призначена на 6 жовтня Рада коаліції з прем’єр-міністром Юлією Свириденко не відбудеться, її перенесли на інші дні через графік роботи прем’єрки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Не буде сьогодні Ради коаліції (це зустріч "Слуги" та Кабміну). Її справді на 17:00 планували 06 жовтня, але вже перенесли на інші дні через графік інших зустрічей прем’єра", - написав Железняк у телеграм-каналі у понеділок.

На який саме день перенесли зустріч Железняк не повідомляє.

За його словами, "обговорення нестримних реформ відбудеться пізніше. Як і зустріч фракції з президентом (її все ще планують 07-09 жовтня, але теж не факт)".

Як повідомлялося, на зустрічі фракції "Слуга народу" з прем’єркою планували взяти участь керівництво Верховної Ради, народні депутати та урядовці на чолі зі Свириденко.

Як повідомлялося, зустріч президента України Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу" планується в період з 6 по 10 жовтня.

