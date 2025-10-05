Інтерфакс-Україна
Події
17:47 05.10.2025

Сили оборони продовжують стримувати противника, від початку доби відбулося 106 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Сили оборони продовжують стримувати противника, від початку доби відбулося 106 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Станом на 16:00 на лінії фронту відбулося 106 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Найактивніше росіяни атакують на покровському, новопавлівському та південно-слобожанському напрямках.

Так, на покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Покровська й Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 21 атаку противника, три бойові зіткнення тривають.

На новопавлівському напрямку українські воїни відбили дванадцять ворожих штурмів, ще три атаки тривають. На південно–слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ятнадцять атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На північно–слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося шість бойових зіткнень. На куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників, дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів, два бойові зіткнення тривають. На сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак. На краматорському напрямку триває ворожа атака позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Ступочки.

На торецькому напрямку ворог здійснив десять штурмових дій, три бойові зіткнення досі тривають. На гуляйпільському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення, на оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень.

На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 05.10.2025
Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

00:16 05.10.2025
Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

08:43 04.10.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 159 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 159 бойових зіткнень

07:31 04.10.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

04:16 04.10.2025
Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

08:10 03.10.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 162 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 162 бойові зіткнення

07:25 03.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

08:12 02.10.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки

03:23 02.10.2025
Окупанти втратили 120 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 120 осіб на покровському напрямку - Генштаб

07:12 01.10.2025
Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

ОСТАННЄ

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Вчителям з вересня нараховують доплату 2 тис. грн на місяць, ближче до фронту – 4 тис. грн

Свириденко на Сумщині: ведуться роботи з відновлення подачі електрики після російських обстрілів

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Технічний збій на митниці Польщі у неділю ускладнив рух вантажного транспорту через кордон

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

В Україні в наступні дві доби невеликі дощі, вранці місцями туман

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА