Сили оборони продовжують стримувати противника, від початку доби відбулося 106 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Станом на 16:00 на лінії фронту відбулося 106 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Найактивніше росіяни атакують на покровському, новопавлівському та південно-слобожанському напрямках.

Так, на покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Покровська й Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 21 атаку противника, три бойові зіткнення тривають.

На новопавлівському напрямку українські воїни відбили дванадцять ворожих штурмів, ще три атаки тривають. На південно–слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ятнадцять атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На північно–слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося шість бойових зіткнень. На куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників, дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів, два бойові зіткнення тривають. На сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак. На краматорському напрямку триває ворожа атака позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Ступочки.

На торецькому напрямку ворог здійснив десять штурмових дій, три бойові зіткнення досі тривають. На гуляйпільському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення, на оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень.

На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.