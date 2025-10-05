Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Абсолютна більшість мішеней російського масованого удару – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади із цивільними товарами, також це наша логістика – логістика на залізниці, те, що забезпечує нормальне життя громад і економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків", - наголосив президент.

Він також нагадав, що є жертви від цього удару. На Львівщині загинули чотири людини, серед них одна дитина. У Запорізькій області один загиблий. Відомо про 18 поранених.

"На жаль, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу й наглості ударів. Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", - зазначив Зеленський.